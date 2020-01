A jovem cantora Billie Eilish acaba de entrar no time de Paul McCarthney, Shirley Bassey, Duran Duran, A-Ha, Tina Turner, Madonna e Adele. Anunciada nesta terça-feira (14) como a responsável pela canção-tema do novo filme do agente britânico James Bond, intitulado "007 - Sem Tempo para Morrer", ela irá compor a música ao lado do irmão Finneas.

A canção-tema é um dos carros-chefe da franquia criada em 1962, ao lado do protagonista, do vilão e bondgirls. Ela costuma aparecer após uma longa cena de ação, junto com os estilizados crédtios iniciais do filme. Muitas destas músicas se transformaram em sucesso, como "Live at Let Die", de McCartney,. "Nobody does it Better", de Carly Simon, e "A View to a Kill", do Duran Duran.

Os produtores têm optado por entregar a canção a mulheres. Shirley Bassey emprestou sua voz por três vezes: "007 contra Goldfinger" (1964), "007 - Os Diamantes são Eternos" (1971) e "007 Contra o Foguete da Morte" (1979). A última foi Adele, que assinou e cantou "Slkyfall".

O novo James Bond, Daniel Craig, protagonista de quatro filmes, além de "007 - Sem Tempo para Morrer", não teve muita sorte com as canções-tema, embora "Skyfall" tenha sido a primeira a ganhar o Oscar da categoria. A música, por sinal, não foi incluída no álbum oficial do filme lançado em 2012.

Billie Eilish ainda não começou a compor a canção do próximo filme com o agente secreto, previsto para estrear em abril de 2020, mas já garantiu uma recorde: com 18 anos, é a artista mais jovem a gravar a música principal da franquia.