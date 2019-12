Após se submeter a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro, a jornalista Glória Maria revelou, em sua conta no Instagram, que a primeira ligação que recebeu, ainda no CTI, foi do "rei" Roberto Carlos.

Ao lado das filhas Laura e Maria, a artista esteve, na noite dessa segunda-feira (2), na sessão especial de lançamento do filme "Roberto Carlos em Jerusalém 3D". O filme foi lançado no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, e traz uma gravação do show do cantor em Jerusalém, apresentado por Glória.

A jornalista também afirmou que está se recuperando rápido da cirurgia e que logo estará de volta ao Globo Repórter.