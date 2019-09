Após receber ameaças de morte, o youtuber Felipe Neto decidiu não participar do evento Educação 360, que será realizado nesta terça-feira (17), no Rio de Janeiro. Pelo Twitter, ele chegou a dizer que está mudando seus hábitos e sua mãe teve de sair do país.

O youtuber, que tem 34 milhões de seguidores no Youtbe, afirma que as ameaças a ele teriam se intensificado depois do dia 6 de setembro, quando distribuiu 14 mil livros de um título com temática LGBT que teve a venda na Bienal do Rio de Janeiro proibida pelo prefeito dessa cidade.

“Quero dizer que continuarei lutando, enfrentando o obscurantismo e a opressão, por todos os meios que me cabem, pela defesa do amor e da união até o fim, até onde for possível e até onde minhas forças e meu coração aguentarem”, escreveu o youtuber em um comunicado enviado ao Educação 360.

Infelizmente a notícia é real.



As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia.



Já tirei minha mãe do Brasil e estou vivendo com o mínimo possível de exposição.



Manterei vcs sempre informados. https://t.co/6Qs5XIxwxr — Felipe Neto (@felipeneto) September 16, 2019

Na semana passada, Felipe Neto publicou um vídeo para desmentir fake news sobre ele que estavam se espalhando pelas redes sociais. Uma das mentiras é que ele estaria ensinando crianças a usar a deep web. O vídeo, direcionado aos pais, teve mais de 2,7 milhões de visualizações: