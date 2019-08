Após apresentar mudança no jornalístico “MGTV 1ª Edição”, com a saída de Isabela Scalabrini para a entrada de Aline Aguiar, e a inserção de Mara Pinheiro no Bom Dia Brasil, a Globo Minas faz mais uma alteração em sua programação.

A partir do dia 25 de agosto, a emissora deixa de apresentar o “Globo Horizonte”, programa que era exibido nas manhãs domingos há 17 anos. No lugar da atração, terá início a exibição do “Tô Indo”, uma parceria entre a Globo e a TV Integração, afiliada de Uberlândia.

No próximo domingo (17), o "Globo Horizonte" entrevista o maestro Rodrigo Toffolo sobre o projeto de formação Academia Orquestra Ouro Preto.

Segundo informações da Rede Globo, o “Tô Indo” percorre as estradas do Estado em busca de boas histórias. O apresentador Mário Freitas mostra personagens curiosos, gente simples, lendas, muita prosa e entretenimento, sempre valorizando o melhor da mineiridade.