A empresa de eventos Time for Fun (T4F) não irá mais administrar o Km de Vantagens Hall, maior casa de espetáculos da região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o Marista Centro-Norte, dono do espaço, o contrato foi encerrado após oito anos de parceria.

Parte do complexo de prédios onde está o Colégio Marista Dom Silvério e o Teatro Dom Silvério, a casa de shows volta a ser administrada pelo Marista Centro-Norte. De acordo com a rede educacional católica, a instituição está buscando um reposicionamento operacional do espaço e novos parceiros comerciais. Ainda não há eventos programados.

O último show de um artista renomado no Km de Vantagens Hall aconteceu no dia 13 de março, quando Paula Toller trouxe a Belo Horizonte o show intimista “Como Eu Quero!”. Na semana seguinte, a Prefeitura de Belo Horizonte decretou o fechamento de bares, shoppings, casas de shows, entre outros espaços onde pode haver aglomeração, para conter o avanço do novo coronavírus.

Como casa de espetáculo, o espaço poderia voltar a funcionar a partir do dia 31 de outubro, com a ocupação de 50% da capacidade. A partir do dia 30 de novembro, casas de eventos poderão receber feiras de negócios, exposições e congressos. A capacidade do espaço é de 5.500 pessoas.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da T4F e aguarda retorno.

Histórico

A casa de espetáculos na avenida Nossa Senhora do Carmo foi inaugurada em 2003, inicialmente como Marista Hall. Depois de um acordo com a montadora GM, o espaço ganhou o nome de Chevrolet Hall e a parceria se estendeu até 2015. Durante 2016, a casa adotou o nome de BH Hall, mas mudou de nome novamente, após um contrato com a rede Ipiranga em 2017 - assumindo o título de Km de Vantagens Hall. O Marista esclareceu que não tem contrato com o patrocinador, a parceria era feita via T4F.