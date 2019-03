Marina Ruy Barbosa aproveitou o Dia Internacional da Mulher para fazer uma reflexão sobre a necessidade de as mulheres se unirem e não julgarem umas as outras. Recentemente, a atriz foi criticada por, supostamente, ter sido o motivo da separação do casal José Loreto e Débora Nascimento. Em rede social, ela negou os rumores e disse que se tratava de um assunto "infundado".



Nesta sexta-feira (8), ela publicou uma foto antiga, de duas mulheres em marcha que seguram uma bandeira. Na faixa, está escrito "Women unite!", "Mulheres se unem", em português. Na legenda, ela falou sobre a importância de apoiar e não criticar outras mulheres.



"Precisamos juntas desconstruir essa rivalidade que criaram entre nós. Comece por você a mudança que quer ver em outra mulher", disse a atriz.



Marina ainda deu uma dica: "Não seja uma mulher opressora. Com certeza o falar é mais fácil do que o agir. Colocar em prática atitudes feministas diante de uma sociedade que todos os dias propaga a rivalidade e competitividade entre as mulheres não é fácil. Mas é um esforço diário, e olhar atento para todas as atitudes que temos".



"Antes de acusar, julgar, expor, procure saber, vá atrás da verdade, pois suas atitudes e comentários podem trazer um mal irreversível para outra mana", destacou.