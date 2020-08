Camila Pitanga, após revelar nas redes sociais que ela e a filha Antônia estão com malária, recebeu o apoio de vários colegas do mundo artístico, como Maria Gadú e Preta Gil, na terça-feira (11).

No Instagram, contou que, receosa de estar com Covid-19, foi ao Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, testou positivo para a doença no início do mês, assim como Antônia, de 12 anos.

De acordo com a atriz, foram 10 dias de sufoco, devido aos picos de febre alta, calafrios e total incerteza. "Depois do teste para Covid dar negativo, no lugar de me aliviar, permanecia a agonia, pois eu não fazia ideia do que poderia ter. Estava à deriva", escreveu.

Uma amiga sugeriu procurar dois infectologistas para falar dos sintomas, por achar que os picos de febres poderiam estar associados ao fato de estar isolamento social numa zona de Mata Atlântica no litoral de São Paulo.

"Uma vez que a suspeita era malária, doença muito rara, não há melhor lugar para você ser tratado do que a rede SUS, local de referência e excelência para doença endêmicas", postou.

No Hospital das Clínicas, a artista relatou que foi bem recebida. "Fui prontamente atendida por uma mulherada, uma equipe 100% de mulheres fantásticas, todas foram extremamente profissionais, eficientes e gentis", disse.

A atriz destacou ainda a importância do SUS, que num país onde o coronavírus matou mais de 100 mil pessoas em cinco meses, o número de vidas perdidas poderia ter sido o triplo. "A catástrofe seria ainda maior". Veja abaixo o post no Instagram: