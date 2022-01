Famosa nas redes sociais após reagir à animação "Encanto" (2022), da Disney, a pequena Manu, natural de Sete Lagoas, na região Central de Minas, completa 3 anos nesta quinta-feira (27). Ainda emocionada pelo sucesso da garota, a família já se prepara para uma festa que ganhou novas proporções após a repercussão do caso.

"O dia é hoje, mas a festa vai ser no domingo", comentou a mãe, a cabelereira Hannary Araujo. "A ideia era fazer só um bolo para a família na casa dos meus pais, mas a repercussão foi tão legal que várias empresas entraram em contato para montar uma festa linda no fim de semana".

A comemoração, que já teria o tema da personagem Mirabel, agora será uma festa sobre toda a animação. "O espaço vai ser mais amplo, as crianças vão ter mais brinquedos e a decoração, é claro, vai ser toda sobre 'Encanto", acrescenta Hannary.

Manu viralizou nas redes no começo do mês, quando a mãe publicou um vídeo em que a pequena se identifica com Mirabel, uma das personagens da animação. Na gravação original da menina de Sete Lagoas, ela aparece ao lado da TV, que exibe a cena do longa "Encanto" com a personagem Mirabel Madrigal quando ainda era jovem. O que chama a atenção é a semelhança física entre Manu e a personagem da animação da Disney.

"Sou eu! Eu cresci, mamãe", comemora Manu, enquanto mostra a personagem do filme. "É você? Deixa eu ver se é você mesmo. Que linda!", responde a mãe. A cena fofa foi vista 15,2 mil vezes no perfil da pequena no Instagram.

O sucesso de Manu chegou até nomes muito conhecidos da teledramaturgia, como a premiada atriz Viola Davis, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2011 com o filme de drama "Histórias Cruzadas". Ela republicou a história e ainda comentou no mesmo post.

"O poder de se ver na história. Outra criança se torna viral ao se ver no novo filme da Disney 'Encanto'. Veja a reação da pequena Manu ao mostrar para sua mãe a personagem Mirabel", diz Viola Davis.

