Um banquinho, um violão e um celular na mão. O aplicativo “SomDeBar” nasceu em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e está em fase de implantação dentro do projeto de oferecer um mapa interativo com os bares, restaurantes e casas de show em que artistas independentes estão se apresentando. O usuário tem acesso às atrações mais próximas de onde está, a partir de geolocalização.



Até o momento, já há 5.500 casas registradas, além de 120 artistas e cerca de mil usuários. A ideia da startup surgiu há cerca de um ano, quando o projetista de engenharia Jerry Carlo procurava saber sobre um show ao vivo que o irmão faria em um bar.



“Na época só encontrei as informações porque seguia meu irmão em redes sociais, mas fiquei me indagando sobre como pessoas desconhecidas poderiam ter acesso a isso”, conta o diretor executivo do “SomdeBar”, que desde então passou a alternar entre o trabalho no escritório com a programação do aplicativo.



Ainda em fase de operacionalização, o objetivo é oferecer esse “cardápio” de atrações musicais em todo o país. “Uma pessoa viajando, por exemplo, quando estiver no hotel poderá consultar as opções que tem nas proximidades para curtir um show ao vivo”, acrescenta Jerry Carlo.



Ele lembra outra lacuna no setor. “Recentemente fui a Fortaleza (CE). Assisti a um show ao vivo na beira da praia do Beach Park, mas não sei o nome da banda. Se eu voltar lá, não há como procurar, então é um meio também de possibilitar o acesso a isso”.



Estabelecimentos e artistas devem cadastrar as próprias informações e atualizá-las na plataforma, o que é gratuito por enquanto. À equipe do aplicativo cabe a responsabilidade de certificar a veracidade das informações divulgadas. Os próximos passos do projeto em fase de implemen-tação são filtrar por estilo musical e permitir que usuários consigam até fazer reservas de mesa em bares e restaurantes via app.



Setores

Apesar de receberem bem a ideia, representantes de artistas e bares não enxergam a ideia como certeza de sucesso. “Toda iniciativa nesse sentido é muito válida, mas é necessário ver de que forma vão monetizar isso”, entende Ricardo Rodrigues, presidente da seccional mineira da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). “Se houver satisfação em mão dupla, dando resultado, os donos de estabelecimentos pagarão felizes. Depende da visão comercial dessa criação”.



Já a presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais, Vera Pape Pape, é um pouco cética quanto à eficácia do projeto para os artistas.



“Para querer ter consolidação nessa área, que é complicada, é preciso estar ligado à formação de público, e essa iniciativa pode permitir que a informação chegue dentro de um público que já é mais antenado. O grande público mesmo não está interessado na música independente, ainda que esse cenário possa mudar”.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente para os sistemas iOs e Android. A startup conta com o site www.somdebar.com.



Clique para ampliar Clique para ampliar