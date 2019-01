A apresentadora Erica Reis, do programa Leitura Dinâmica, da RedeTV!, registrou um boletim de ocorrência por injúria, calúnia e difamação após sofrer uma série de ameaças em seu perfil no Instagram.



Segundo a jornalista, um internauta tem postado fotos dela com seu ex-namorado, Edu Guedes, e perseguido pessoas de seu convívio.



"Vai ser aberto um inquérito e a pessoa vai pagar por isso. Não só pelo que fez comigo, mas talvez com outras pessoas também. Tem que denunciar. A pessoa tem uma cara. Ela se esconde na internet, mas tem uma cara", disse.



Erica contou que não deu muita atenção no começo, uma vez que é uma pessoa pública suscetível às críticas. Mas, a partir do momento que começou a ser ameaçada, decidiu ir atrás de seus direitos.