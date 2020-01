O Carnaval já começou em Belo Horizonte. Neste fim de semana, vários blocos estarão fazendo uma espécie de aquecimento pela cidade. Um dos principais eventos é o Pré-CarnaLab, que acontecerá hoje e amanhã no Lab BH (avenida do Contorno, 6.342). Hoje, a partir das 22h, animarão a festa o Bloco dos Hermanos, o Bloco da Insanidade e a Alcova Libertina. Amanhã, no mesmo horário, será a vez do Baianas Ozadas e do Chama o Síndico. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.



O Baiana Ozadas, que anunciou homenagem a Gilberto Gil neste Carnaval, estará também n’A Fábrica (Av. Tereza Cristina, 295), neste sábado, fazendo um ensaio das 10h às 13h, com bateria, ala infantil Os Baianinhas e ala de dança. A entrada custa R$ 10.



No domingo, o bloco Funk You fará mais um ensaio aberto no Espaço GoFree (Rua Francisco Soucasseaux, 54), a partir das 13h, com a Ala do Passinho e show com a banda que, no ano passado, realizou 75 apresentações. O Funk You toca instrumentos de percussão de samba em ritmo de funk, com repertório composto de hits dos anos 90 aos dias atuais.



O evento contará também com a apresentação da Banda do Marcão e o ensaio da bateria do Filhos da PUC. Ingressos em www.gofree.co.