Há pouco tempo, o Skank anunciou o fim da banda, constituída em Belo Horizonte em 1991. Os mineiros mantêm a mesma formação desde aquele tempo, e lá se vão quase 30 anos. A turnê de despedida estava marcada e em curso, mas precisou ser interrompida por conta da pandemia do novo coronavírus. No entanto, os fãs foram surpreendidos positivamente pelo anúncio de uma live no Mineirão, na Pampulha.

O show acontecerá no estádio, exatos 10 anos após a gravação de um DVD da banda ser gravado por lado, pouco antes do fechamento do Gigante da Pampulha para reforma. Foi lá, também, que o clipe de "Uma Partida de Futebol" foi filmado. Além disso, é sabido de todos os mineiros que os "meninos do Skank" são apaixonados por futebol.

O show está previsto para este sábado (30), às 20h e, respeitando as regras do isolamento social, sem a presença dos fãs, só a virtual. A apresentação de portas fechadas será transmitida pelo YouTube, no canal oficial do Skank.

Enquanto não chega a hora de ver e ouvir, de casa, Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria), você pode ir treinando as clássicas nas plataformas de música por streaming ou mesmo no YouTube.

Relembre o repertório daquele show lá no Mineirão, em 2010:

"Mil Acasos"

"É uma Partida de Futebol"

"Esmola"

"Presença"

"Ainda Gosto Dela"

"Jackie Tequila"



"Balada do Amor Inabalável"

"Acima do Sol"

"De Repente"

"Três Lados"

"Vou Deixar"



"Garota Nacional"

"Sutilmente"

"Resposta"

"Vamos Fugir"

"Tão Seu"



"Fotos na Estante"

"Uma Canção é Pra Isso"

"Uma Mais Um"

"Pacato Cidadão"

"Canção Noturna"

"É Proibido Fumar"



"Amores Imperfeitos"

"Noites de um Verão Qualquer"

"O Beijo e A Reza"

"Te Ver"

"Ali"



"Dois Rios"

"Tanto (I Want You)"

"Saideira"

