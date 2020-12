Após muito insistir, Paula Manata conseguiu espaço na sempre cheia agenda de John Ulhoa, um dos integrantes do Pato Fu, para repetir uma bem-sucedida parceria com o grupo de teatro mineiro Armatrux: um espetáculo musical formado por banda de bonecos.

“Quando ele topou e disse que iríamos fazer em 2020, fomos pegos de surpresa com a pandemia”, lembra Paula. Todo repaginado, com novos bonecos e seleção musical, o show-peça estrearia justamente neste mês, iniciando a comemoração de 30 anos do Armatrux.

O espetáculo ficou “para depois”, mas diversos eventos preparativos começam a ser veiculados a partir de hoje em formato on-line. É o que a trupe chama de “Quase 30 Armatrux – Modo Virtual”, resultado de uma pesquisa para saber o que poderia ser mais atrativo neste universo digital.

“Resolvemos não produzir live do novo show. Vamos deixá-lo para fazer mesmo na rua, quando puder. Enquanto não chega esta hora, estamos propondo algumas interações com o público, de forma virtual, como videoclipes de músicas novas e antigas e programas”, destaca Paula.

Na abertura, às 20h, haverá uma live, com transmissão pelo Instagram do grupo, em que Ulhoa e Paula comentam o que será o futuro espetáculo. No YouTube, serão veiculados dez programas, intitulados “Armatrux TalX”, espécie de talk show com os músicos, atores e bonecos.



A banda

O primeiro espetáculo foi apresentado há 17 anos e nunca saiu do repertório do grupo. “Rodamos o Brasil inteiro com ele. No ano passado, fizemos uma turnê pelo interior de Minas, em cidades que nunca tinham recebido teatro, e fiquei encantada com a reação das crianças”, registra.

Para Paula, era fundamental ter o compositor e guitarrista do Pato Fu no projeto. “Porque nasceu junto com ele. A banda tem tudo a ver com ele. A banda Armatrux é como um grupo de rock qualquer, mas só que tem bonecos no lugar de gente”, assinala.

Além da parceria com Ulhoa, que escreveu dez músicas, ela convocou novamente Conrado Almada, responsável pelo design dos bonecos, “todos cartunizados, com uma estética bem diferente”. Almada é conhecido por dirigir vários clipes premiados, como os de Skank e Jota Quest.

Apesar de ser uma das fundadoras do Armatrux, será a primeira vez que Paula assinará a direção de um trabalho do grupo. Pesou na decisão a experiência com musicais. “Tem muitos anos que trabalho com criança. E trabalhar com este público não é fácil; exige muito respeito”.



Leituras

Dentro do projeto “Quase 30 Anos Armatrux”, haverá ainda leituras dramáticas de textos de Eid Ribeiro, outro grande parceiro do grupo, e oficinas diversas sobre teatro. “Foi o que pensamos para continuarmos em contato com o nosso público”, explica Paula.

A primeira leitura dramática envolverá o último espetáculo do Armatrux, “Nightvodka” e será feita pelo ator Cristiano Araújo. Para o próximo mês está prevista a leitura de “I Love You”, texto inédito de Ribeiro que será interpretado por Paula Manata.