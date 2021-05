O poeta, cantor e compositor Arnaldo Antunes inaugura neste sábado (29) o primeiro show do Inhotim em Cena, programação cultural do Instituto Inhotim que visa a fomentar a produção de artistas durante o período da pandemia e proporcionar ao público uma forma diferente de apreciar a música, as artes plásticas, a natureza e a arquitetura, juntas.

Antunes gravou uma versão do show "O Real Resiste" na galeria dedicada ao artista Tunga, com o qual tinha uma relação artística longeva. Os dois são parceiros em "Tereza", uma das canções que ecoa na galeria Psicoativa.

As gravações vão ao ar a partir das 11h, no site e nas redes sociais do Instituto. Para este show, Arnaldo preparou um repertório com canções do novo álbum, mescladas com outras de várias fases de sua carreira, como "Vilarejo", "Contato Imediato" e "O Pulso". Acompanhado pelo pianista Vitor Araújo (que assina os arranjos para piano e divide a direção musical com Arnaldo), o artista alterna as canções com poemas de sua autoria.

"Resolvi trazer um pouco do trabalho que apresento em minhas performances de poesia para o show, intercalando canções e poemas; fazendo uma ponte mais explícita entre essas duas frentes de minha produção, nessa formação mínima (voz e piano)", afirma o autor. O resultado é um encontro único entre inventividade e sutileza.

A agenda de atrações é totalmente virtual e, além de Arnaldo Antunes, terá Otto (estreia dia 17/7) e Pedro Luís e Orquestra de Câmara Inhotim (14/8).

Funcionamento do Inhotim

O Instituto Inhotim está de portas abertas aos visitantes às sextas, sábados, domingos e feriados, com limitação da capacidade de público (500 pessoas), uso de máscara e álcool em gel, entre outras medidas. Lembrando que o parque está sujeito à capacidade máxima, e os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente on-line pelo Sympla, tiqueteira oficial do Inhotim. Confira no site todas as regras de visitação.

Ingressos Inhotim

Inteira: R$ 44

Meia: R$ 22

Na última sexta-feira de cada mês (exceto em feriados) a entrada é gratuita. Para quem puder visitar o instituto em mais de um dia, os passaportes estão com preços atrativos.

Para os moradores de Brumadinho cadastrados no programa Nosso Inhotim, todos os dias são de entrada gratuita.

