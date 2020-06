A Fundação Clóvis Salgado (FCS) inicia o projeto Palácio Em Sua Companhia, que visa promover reflexões sobre artes visuais. A programação vai trazer bastante material: de vídeos, passando por troca de cartas virtuais entre a instituição e artistas, até transmissões de lives pelo Instagram.

Toda terça-feira, será atualizado o conteúdo, desenvolvido pela Gerência de Artes Visuais da FCS. As postagens serão feitas no Instagram, no Facebook e no YouTube da fundação.

Entre as atrações, está uma live com o curador geral do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça, Marcus Lontra, sobre o panorama da exposição que será realizada no Palácio das Artes de forma gratuita, assim que ocorrer a reabertura das dependências físicas do local – ainda sem prazo definido.

Outras informações podem ser encontradas no site do evento.

(Com informações da assessoria da FCS)