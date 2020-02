O Museu das Minas e do Metal recebe nesta quinta-feira (13) o artista e pesquisador Jack Holmer para a oficina de Robótica Ecológica, voltada para o público infanto-juvenil(de oito a 15 anos), e para a palestra “Consciências Artificiais”, aberta a qualquer interessado.



Prevista para às 15h, a oficina tem objetivo de demonstrar a utilização de energia limpa (solar) na construção de robôs e objetos eletrônicos e suas possíveis aplicações na vida cotidiana contemporânea. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/38ympfH



Hoje, às 19h30, Holmer apresentará a palestra “Consciências Artificiais”. Em sua fala, o artista abordará o tema passando por um breve histórico das pesquisas com Inteligência Artificial e suas aplicações contemporâneas.



Serão apresentadas obras de arte e objetos eletrônicos, que estão no limiar tecnológico, assim como também teorias ainda em desenvolvimento e como estes conceitos são aplicados na obra “Código das Minúcias” e em outros trabalhos do artista.



Exposição



O artista e pesquisador Jack Holmer é o criador da obra “Código das Minúcias”, que compõe a Exposição “CoMciência: arte, ciência e tecnologia”, uma iniciativa do CoMciência, programa de divulgação científica do Museu das Minas e do Metal. Ao longo de todo o mês, a exposição segue apresentando obras contempladas no primeiro “Edital CoMciência – Ocupação em Arte, Ciência e Tecnologia”, que recebeu 252 inscrições, de 5 continentes (América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e África), vindas de 26 países, sendo que 75% delas eram de projetos inéditos.

Além do trabalho de Holmer, a exposição apresenta as obras “acrossTIME”, do equatoriano Paul Rosero Contreras, “Campos Elísios”, do mineiro Henrique Roscoe, “Culturas Degenerativas”, de Cesar & Lois, “Futura Pele”, da mineira Thatiane Mendes, e “Ilha Sonora”, de Camila Proto. A curadoria é assinada pelos artistas e gestores Alexandre Milagres e Tadeus Mucelli, que também integram a equipe da Bienal de Arte Digital.



“Código das Minúcias”



Em busca de entender os primórdios da consciência biológica, Holmer usa poesia e semiótica para apresentar pequenos robôs antropomórficos e autômatos que percebem o ambiente através dos seus sensores e respondem ao mundo concreto com movimentos e sons.



A obra “Código das Minúcias” apresenta uma base para uma consciência artificial e cria estratégias para a programação de um sistema sensitivo, classificató-rio e interpretativo, para seres robóticos corpóreos e singulares.



Serviço

Oficina com Jack Holmer – Hoje, às 15h. Palestra “Consciências Artificiais” – Hoje, às 19h30. No Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade).