Os artistas brasileiros estão honrando aquele refrão da música “Nos Bailes da Vida”, de Milton Nascimento, aquele que sustenta que eles “devem ir aonde o povo está”. Com o fechamento dos espaços tradicionais e o isolamento da população em casa, como medidas para tentar conter a disseminação do coronavírus, a saída foi buscar nas redes sociais uma forma de manter a interação com o público.

Em boa parte, são shows de pequena duração, feitos ao vivo e na própria casa dos artistas, e que levantam uma bandeira social: servir como panaceia contra um isolamento jamais visto na história do país. Um dos primeiros grandes nomes a entrar nesta onda é Anitta, que anunciou “lives” periódicas em seu instagram durante o período de quarentena.

De hoje até 29/3, artistas como Sandy, Paula Fernandes, Léo Santana, Michel Teló e Luísa Sonza se apresentam,ao vivo, em shows de 30 minutos. A transmissão será pelo Instagram e vai começar às 19h. A iniciativa foi batizada de #FestivalMusicaEmCasa

A cantora aproveitará o espaço para divulgar artistas autônomos que estão sendo prejudicados devido à escassez de trabalho. A ideia também é fazer uma espécie de sala de aula virtual, em que Anitta receberá e passará conhecimentos sobre assuntos diversos. Ela é uma das artistas nacionais com maior número de seguidores no instagram – hoje na casa dos 45,6 milhões.

Aulas de tudo

“Como não aguento ficar sem fazer nada, resolvi fazer aulas de francês online e aproveitar para aprender alguma coisa. Mas decidi compartilhar com vocês, não só com aulas de francês, mas personal trainner a distância, culinária a distância... Então fica o convite para quem gostaria de dar aula e mostrar o seu trabalho. Estou super disponível a fazer aula do que for”, registra Anitta no perfil dela.

A dupla sertaneja Day & Lara fará hoje um show online, às 18h, com transmissão no facebook (facebook.com/dayelara) e instagram (@dayelara). “Se vocês não podem vir até Day & Lara, neste momento em que shows foram adiados e cancelados, que, esperamos, seja algo passageiro, nós vamos até vocês”, afirma Lara, mineira de Lagoa Formosa que faz dupla com a goiana Day, sobrinha de Zezé Di Camargo e Luciano.

O grupo mineiro Daparte, que se apresentaria hoje, no Distrital, não deixará o público na mão: uma “live” será realizada hoje, às 20h, no YouTube e instagram

“Além de levar entretenimento e a nossa música para as pessoas, vamos passar informações sobre os cuidados que se devem ter com relação ao vírus”, adianta Lara sobre o show, que terá 40 minutos (referência à quarentena) e será realizado na varanda da casa dela. Elas aproveitarão para mostrar, em primeira mão, a nova música de trabalho, “Mas Não Traí”.

Interativo

O repertório será o mesmo que tem sido levado em turnê, mas os fãs também poderão fazer pedidos. “Estaremos bem abertos, para ser algo bacana e interativo”, destaca Lara. Day salienta que os projetos não foram prejudicados pela pandemia. “A gente gravou um projeto em dezembro que ainda não soltamos, com seis músicas. Vamos lançar seis vídeos para trabalhar este ano todo para entreter a galera”.

Apesar de os shows terem sido postergados, Day enxerga um momento desafiador, já que terão que trabalhar muito mais com estratégias digitais. “Então, a gente vai estar junto (do público), mas não estará perto. Só através da tela de celular ou de um computador”, brinca Day. Para ela, quando tudo se normalizar, o brasileiro estará ávido por shows e festas. “Será como um grito de liberdade”.

Dupla sertaneja Day & Lara fará show hoje de 40 minutos e aproveitará para passar informações sobre os cuidados que se devem ter com relação ao vírus