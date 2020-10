Bárbara Donhini e Renato Enoch compuseram “Pra Secar o Choro” há cinco anos, como uma reação ao sofrimento de um amigo, que havia acabado de perder o avô. Com a pandemia, a música saiu da gaveta e ganhou um contexto mais amplo, abraçando as milhares de perdas ocorridas no país devido ao vírus. “Quando nosso amigo recebeu a notícia, nós estávamos num sítio, junto com ele. A gente queria passar uma mensagem de conforto para ele e a música nasceu. Ao longo desse tempo, eu e o Renato também passamos por perdas e, no instante que a pandemia começou, sentimos a vontade de lançar a música”, registra Bárbara.

A compositora destaca que “Pra Secar o Choro” surgiu de uma maneira muito espontânea, minutos depois do recebimento da notícia da perda. “Na hora, a gente nunca sabe o que dizer. Eu fiquei travada, mas no momento que colocamos nossos sentimentos na música, saiu”. Bárbara assinala que, após a primeira versão, eles a revisitaram diversas vezes, buscando incluir sentimentos que significassem algo para eles mesmos.

“Esse processo foi muito doloroso e a canção foi se desenvolvendo como a junção da vontade de botar algo para fora com um cuidado de escolher a melhor forma de contar”, sublinha.

A música traz referências do indie folk. “O fato de estarmos num sítio, no interior de Minas Gerais, no momento que compusemos, traz também uma relação com a natureza”, salienta. O videoclipe, por sinal, evidencia essa relação a partir do ciclo solar.

A compositora, que está no primeiro lançamento mas tem outras obras na gaveta, destaca que, após a chegada da música às plataformas digitais, muitas pessoas que perderam entes queridos durante a pandemia entraram em contato com a dupla. “Elas falam que a música teve o papel de ser um respiro no meio dessa loucura. Esse é o objetivo dela, ao trazer uma palavra de esperança”.

Primeiro

O vídeo com uma música sobre o coronavírus, divulgado na conta pessoal de Gabriel Gouveia no Instagram também viralizou. O engenheiro metalúrgico foi um dos primeiros a apresentar uma composição sobre o tema no Brasil. “Estava ainda muito recente, não sabíamos como lidar com o problema, o que acontece até hoje”, lembra.

E le registra que começou a escrever “Pra nos proteger” como uma forma de reflexão sobre tudo o que estava acontecendo. Em certo trecho da canção, a letra destaca que o “corpo do rico também contrai”, como uma forma de mostrar que a pandemia “não tem classe, pegando todos de surpresa”.

Formado em Engenharia Meta-lúrgica, Gouveia compõe desde os 14 anos, mas foi a primeira vez que exibiu um trabalho musical de sua autoria. “Resolvi divulgar porque era algo que poderia acalentar as pessoas”, explica o músico, que, posteriormente, passou por momentos difíceis ao ver os pais com Covid. “Felizmente, eles tiveram sintomas leves”.

Compositor Sérgio Pererê recorre à arte como alento para momentos sombrios

Sérgio Pererê escreveu “Tempo de Viver” muito antes da pandemia ganhar as manchetes. Um dos carros-chefes do álbum “Canções de Bolso”, lançado em agosto nas plataformas digitais, a música ganhou outra leitura numa época em que o cotidiano se transformou radicalmente, com as pessoas se vendo obrigadas a ficarem distantes de familiares e amigos. “Foi algo bem intuitivo mesmo. Nem sonhava que teríamos uma situação como essa. É uma canção que fala de travessia, de auto-perdão. As pessoas escrevem nas redes sociais, falando do bem que ela fez, mas atribuo isso ao poder que a arte tem, de ir além de seu tempo”, registra o cantor, que, durante a quarentena, viveu um intenso processo de composição. Ele registra que o primeiro mês de isolamento social representou um momento de introspecção, em que ficou sozinho em seu apartamento, escrevendo músicas que, reunidas, ganharão a forma de outro álbum, já intitulado de “Canções de Outono”. “É disco sobre amor. Deu-me vontade de falar daquilo que é mais humano, do sentimento, da saudade”, salienta. Pererê pondera que o amor é um tema constante de seu trabalho, mas nunca havia dedicado um álbum inteiro a ele. Foram quase 30 músicas compostas neste período falando exclusivamente do que o músico define, em tom divertido, de “sofrência”. Quando conseguir “se acalmar um pouco”, ele fará uma seleção de 13 para entrar no disco, planejado para 2021. O artista não para. Só neste ano, o músico lançou três álbuns e um quarto está a caminho, com uma versão ao vivo de “Cada Um”, de 2018. Para ele, toda esta atividade é uma forma de “lançar luzes sobre o meu breu”. É uma espécie de antídoto contra momentos tão sombrios. “A criação lhe dá algum alento para prosseguir. Confesso que tenho buscado estas luzes para dar conta de mim mesmo”. ​

Música sobre silêncio no mundo será terma de curta-metragem

O cineasta Helder Quiroga estava no primeiro mês de isolamento quando viu, na TV, o depoimento de uma italiana, dirigido aos brasileiros, de que a terceira semana da pandemia seria o pior momento. “Na primeira semana, disse ela, estão todos ainda conversando, tentando se adaptar à nova rotina. Mas na terceira um silêncio muito grande tomou conta da Itália, tornando-se yma das coisas mais assustadoras que ela sentiu”, registra Quiroga.