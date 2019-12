O cadastro para artistas que querem se apresentarem nos Palcos Oficiais do Carnaval de Belo Horizonte 2020 já está aberto e vai até o dia 20 de dezembro. Para este ano, o edital prevê remunerações diferentes de acordo com o alcance artístico de cada categoria. Músicos locais recebem R$ 4 mil. Já os regionais, com atuação fora da Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebem R$ 8 mil. O artista interessado deve indicar a qual categoria está se candidatando, mas a comissão avaliadora pode alterá-la após a análise do material.

Os palcos oficiais são viabilizados pela prefeitura, por meio da Belotur, e com patrocínio da Skol. O edital foi publicado no último sábado (7), no Diário Oficial do Município (DOM), e as inscrição são abertas a todos os estilos musicais.

A seleção acontece em etapa única, com habilitações jurídica (documentação) e artística. Para se inscrever é necessário apresentar envelope devidamente identificado - contendo a documentação exigida completa - na sede da Belotur (rua dos Carijós, 166, térreo - Centro). Cada candidato pode apresentar até duas inscrições. O resultado final será publicado no DOM e poderá ser acessado por meio deste link.

​*Maiara Brito, sob supervisão de Cassia Eponine.



