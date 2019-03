Os eventos selecionados ocorrerão entre junho e dezembro deste ano. Serão oferecidas oportunidades nas modalidades “Espetáculos de artes cênicas”, que contemplam montagens infantis, juvenis, adultos e de dança, e “Música”, relacionada a shows.

Os espetáculos infantis e juvenis contarão com três vagas; os adultos, com duas; e as danças e shows de música, com oito, distribuídas proporcionalmente ao número de inscritos habilitados em cada modalidade. Serão aceitas propostas apresentadas por pessoa jurídica, exclusivamente. Mas não será necessário registro profissional para a apresentação de shows.