Kaysar deixou a Síria em 2011 por causa da guerra civil. Oito anos depois, já no Brasil, estreou a novela Órfãos da Terra, na TV Globo. A trajetória do ex-BBB foi motivo de comemoração durante o programa do Faustão neste domingo (14). 'Até agora não caiu a minha ficha", admitiu, relembrando os caminhos que percorreu até chegar ao Brasil.



Antes, Kaysar passou pela Ucrânia, país que também foi palco de guerra civil. "Quando fui para a Ucrânia, apanhei muito na vida, a cultura é totalmente diferente. Eu não falava a língua, agora falo cinco idiomas. Fiz matrícula para conseguir o visto, trabalhei de garçom", declarou.



Em agosto de 2018, após participar do Big Brother Brasil, ele conseguiu autorização para trazer a família dele da Síria ao País. Kaysar chegou ao Brasil em 2014 como refugiado e sempre teve uma visão otimista da vida. "Minha família me ensinou: seja feliz sempre, sorriso no rosto e vai. Os vizinhos e amigos me fortaleceram muito", contou o ex-BBB no Domingão do Faustão.