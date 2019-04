A dança para além dos palcos. Essa é a proposta da edição especial da série “Encontros com a Cia. de Dança”, que a Fundação Clóvis Salgado (FCS) promove para celebrar o Dia Internacional da Dança, 29 de abril. Foram preparadas palestras, aulas e atividades que propõem um diálogo mais aberto entre os bailarinos da companhia e o público. A série de ações acontece durante o “Encontros com a Cia. de Dança Palácio das Artes – Semana Internacional da Dança”.



A programação vai permitir que o público entenda os processos de criação de um espetáculo, a rotina dos bailarinos da CDPA e os cuidados que os artistas têm com o próprio corpo. Estão previstas atividades como aulas abertas ministradas pelo diretor artístico da CDPA, Cristiano Reis; workshop de trechos do repertório coreográfico da CDPA para bailarinos e bailarinas; palestras com os bailarinos Lívia Espírito Santo, Karla Couto e Eder Braz; ensaio aberto seguido de bate-papo para escolas da rede pública; além da apresentação do espetáculo “lalangue: carta à mãe”, encerrando as atividades.



De acordo com Cristiano Reis, também responsável pela curadoria do evento, a programação foi pensada em conjunto com os próprios bailarinos da CDPA e contempla questões que, na maioria das vezes, fogem do conhecimento geral. “Queremos abrir as portas da companhia para o público de uma forma mais intimista. Nossa proposta é que as pessoas conheçam e se interessem pela nossa rotina, o nosso trabalho, os processos criativos que permeiam nosso trabalho”, destaca.



O diretor artístico destaca que a realização dessa semana reforça uma importante diretriz da FCS, de democratizar o acesso a diferentes linguagens artísticas. “No caso da dança, por exemplo, os participantes poderão entender etapas criativas que, na maior parte do tempo, ficam limitadas apenas à pesquisa e ao trabalho dos bailarinos que integram o elenco da Cia. de Dança”, pontua.

Todas as atividades são gratuitas, e as inscrições podem ser realizadas por meio de preenchimento de formulário on-line, disponível no site da FCS.

Clique aqui para conferir a programação completa.



Serviço:



Encontros com a Cia. de Dança – Semana Mundial da Dança

Período: 29/4 a 10/5

Local: Palácio das Artes (Endereço: Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro – Belo Horizonte/MG)

Inscrições para atividades: clique aqui

Entrada gratuita

Informações para o público: (31) 3236-7321 | www.fcs.mg.gov.br