Um dos humoristas mais populares do Brasil, o ator Paulo Gustavo morreu nesta terça-feira (4), vítima de Covid-19. O artista de 42 anos estava internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Paulo Gustavo chegou a apresentar melhoras significativas, mas o quadro de saúde dele piorou na noite do último domingo (2). Ainda na noite desta terça, um boletim médico já havia informado que o quadro era irreversível. Várias personalidades do Brasil lamentaram a morte do ator.