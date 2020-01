Depois do sucesso internacional com a série Narcos, o ator Wagner Moura volta a protagonizar uma produção da Netflix. Desta vez, irá viver o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morto em 2003, após um ataque a bomba à sede da ONU em Bagdá, na invasão dos EUA ao Iraque.



​Além de Moura, a produção trará ainda a cubana-americana Ana de Armas no papel da economista argentina Carolina Larriera, mulher de Vieira de Mello. Completam o elenco Garret Dillahunt, Will Dalton, Clemens Schick e Brían F. O'Byrne.

O filme será lançado dia 17 de abril, pela Netflix.

Assista ao trailer:





*Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.