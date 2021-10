Para os apreciadores do café, uma das atrações da Virada Cultural será a transmissão, no domingo (17), às 9h16, do "Rolê com Caneca: Belo Horizonte da tradição à modernidade, no canal Vira Pipoca no Youtube.

Criadoras há quatro anos da página "Caneca Sincera" no Instagram, dedicada a um dos produtos mais importantes da economia mineira, Janine Avelar e Jussara Paim percorrem a região central da capital mineira, entre as praças Sete e da Liberdade, para contar uma pouco da história cultural da cidade enquanto tomam um e outro cafezinho.

O passeio turístico-cultural e gastronômico é um desdobramento de um trabalho que já realizam na cidade, com diferentes roteiros, para evidenciar a tradição das cafeterias. "É uma forma de mostrar Belo Horizonte com outros olhos", destaca Janine.

No "rolê" desenvolvido para a Virada, elas enfatizam a importância do Café Nice, na Praça Sete, "local com 82 anos de existência que conta a história política de BH, já que era um lugar muito frequentado por políticos, intelectuais e boêmios".

O itinerário prossegue pelas ruas da Bahia e Álvares Cabral, onde visitam o Bendito Café e o Cofice, respectivamente, até chegar à Praça da Liberdade. Lá entram no TeriaCafé, do Museu das Minas e do Metal.

“A partir das experiências profissionais e paixão em comum pelos cafés, criamos esses rolês", explica Janine, que criou roteiros com os temas “Descer Bahia e Subir Floresta” e “Mangabeiras e Av. Afonso Pena”.

No Instragram do Caneca Sincera, há mais de 300 resenhas de cafeterias feitas em 40 cidades de 19 países, como Cuba, Espanha, Estados Unidos, Itália, Suécia e Vietnã.

Leia Mais:

Aos 50 anos, Palácio das Artes vira enredo da Escola de Samba Canto da Alvorada

Documentário realizado com artistas e moradores do Morro das Pedras, em BH, será lançado no sábado

Virada Cultural de BH retorna com programação on-line e intervenções presenciais; confira