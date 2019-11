A atriz Scarlett Byrne e o empresário Cooper Hefner se casaram nesta segunda-feira, (4), nos Estados Unidos. O casal ficou noivo em 2015. Ela participou de três longas-metragens da franquia de Harry Potter. Ele é filho do fundador da Playboy. O criador da revista, Hugh Hefner, morreu em 2017.



"Cooper e eu estamos animados em compartilhar que nos casamos legalmente. Estamos ansiosos para planejar nosso casamento nos próximos meses, onde celebraremos mais com nossos amigos e familiares", escreveu Scarlett Byrne, que agora incorporou o sobrenome dele.



No perfil oficial da atriz no Instagram, Scarlett Hefner se declarou ao marido: "Eu te amo, Cooper. Tenho orgulho de estar ao seu lado, como sua parceira, sua amiga e sua esposa. Mal posso esperar para continuar construindo uma vida juntos. Meu coração está tão cheio e sou muito grata por nosso amor", concluiu.





Cooper também foi para as redes sociais declarar seu amor por Scarlett. "Scarlett e eu não poderíamos estar mais felizes. Felicidade para uma vida cheia de amor, felicidade, aventura e grande propósito, senhora Hefner. Eu te amo muito e estou ansioso para planejar nossas celebrações de casamento nos próximos meses", se entusiasmou o herdeiro da Playboy.



Além da foto no cartório, Cooper decidiu publicar mais imagens de momentos com a esposa.