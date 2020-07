A atriz norte-americana Kelly Preston, lembrada principalmente pela participação em vários filmes para adolescentes na década de 1980, como "Admirador Secreta" (1985), "A Primeira Transa de Jonathan" (1985) e "Spacecamp: Aventura no Espaço" (1986), faleceu na manhã de domingo (12), aos 57 anos, em consequência de um câncer de mama.

Mullher do ator John Travolta, com quem estava casada desde 2009, Preston foi diagnosticada com o câncer há dois anos. Depois de um período inativa, ela voltou a filmar em "Off the Rails", ainda inédito nos cinemas, sobre quatros amigos que se reencontram para refazer uma jornada pela Europa.

Travolta confirmou a morte da esposa numa rede social, escrevendo que ela "lutou com coragem e o amor e apoio de muitos (...). O amor de Kelly e sua vida sempre serão lembrados". O casal se conheceu durante as filmagens de "Os Espertinhos", em 1989.

Ela deixa dois filhos do casamento com o ator de "Os Embalos de Sábado à Noite" - Ella (20 anos) e Benjamin (9). O casal perdeu um filho em 2009, Jett, que tinha 16 anos na época.

Entre os filmes mais conhecidos de Preston estão a comédia "Irmãos Gêmeos" (1988), em que faz a namorada de Arnold Schwarzenegger, e o drama romântico Jerry Maguire - A Grande Virada" (1996), em que atuou ao lado de Tom Cruise. Ao lado do marido, trabalhou na ficção-científica "A Reconquista" (2000) e "Gotti: o Chefe da Máfia" (2018), último filme a ser lançado nos cinemas.