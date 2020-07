Ganhadora do Oscar de melhor atriz por "Cisne Negro", em 2011, a atriz Natalie Portman acaba de se tornar dona de time de futebol. Junto com as colegas Jessica Chastain e Eva Longoria, ela criou o Angel City, que irá disputar a Liga Feminina de Futebol Feminino dos Estados Unidos em 2022, pela cidade de Los Angeles. É a primeira vez que um time é todo comandado por mulheres, mas outros famosos já se envolveram mais diretamente com o mundo do esportes. Confira a lista preparada pelo Hoje em Dia:

O ator da franquia "Harry Potter" está à frente da associação de caridade do Crystal Palace

BIL NIGHY

O ator inglês é torcedor do Crystal Palace, equipe de futebol da Inglaterra, tendo presidido a associação de caridade para crianças do clube.

Sir Elton John é presidente honorário vitalício do Wattford, time de futebol inglês

ELTON JOHN

Um dos grandes nomes nomes da música internacional, o artista já foi presidente do Wattford, da Inglaterra, por duas vezes, de 1976 a 1987, e de 1997 a 2002. Hoje ele é o presidente honorário vitalício do clube,

Cantor deixou a paixão de lado e investiu no time concorrente

JUSTIN TIMBERLAKE

Apesar de ser torcedor do Los Angels Lakers, o cantor fez investimento num time concorrente, se tornando um dos sócios do Memphis Grizzlies, que disputa a liga principal de basquete nos Estados Unidos.

Crowe é fanático por rugby

RUSSELL CROWE

Fanático por rugby, o ator neozelandês, ganhador do prêmio máximo do cinema mundial por "Gladiador", em 2001, pagou três milhões de dólares para se tornar sócio majoritário do South Sydney Rabbitohs, da Austrália.

Rapper se tornou sócio minoritário do Cleveland Cavaliers

USHER

O rapper americano virou sócio minoritário do time de basquete Cleveland Cavaliers, da NBA, desembolsando nove milhões de dólares para adquirir 1% do time.

Basquete também é o esporte preferido de Will Smith

WILL SMITH

O ator de "Independence Day" também é fã de basquete e virou sócio do Philadelphia 76ers, time de sua cidade natal, Filadelfia.

