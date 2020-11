Um Acidente Vascular Cerebral (AVC), causado por aneurisma, teria sido a causa da morte do ator Tom Veiga, de 47 anos, que dava vida ao papagaio Louro José, companheiro inseparável da apresentadora Ana Maria Braga, há 24 anos, no programa de TV Mais Você, da Rede Globo.

Nesta segunda-feira, Dia de Finados, Ana Maria Braga fez questão de apresentar uma edição especial do programa, mostrando-se visivelmente abatida e triste com a morte do colega Tom Veiga. A causa da morte do ator, encontrado já sem vida, no domingo (1º) em sua casa, no Rio de Janeiro, foi apontada em um laudo médico divulgado ao longo do Mais Você desta segunda-feira.

Tom Veiga era esperado neste domingo (1º) para gravar com Ana Maria em São Paulo, já que ele vivia no Rio. Ao não aparecer e não atender ao telefone, contou a apresentadora, amigos dele foram acionados para irem até sua casa, ver o que havia ocorrido. Foi então que já o encontraram sem vida.

Legado

Veiga deixa quatro filhos, de dois casamentos, e o legado de um personagem que conquistou o carinho de crianças e adultos. O papagaio Louro José ficou conhecido não só pelo humor afiado, mas pela esperteza e inteligência em responder prontamente à apresentadora Ana Maria Braga e aos seus convidados no programa Mais Você.

O personagem, como contou a própria apresentadora, foi criado inspirado em um papagaio que ela tinha em casa, chama José, em homenagem a seu pai. A ideia era ter um bichinho que fosse seu companheiro de palco, que conversasse com ela. Aí, surgiu o Louro José, comandado por Tom Veiga, que já era assistente de palco do programa.

A partir da criação de Louro José, o sucesso do personagem foi progressivo e o papagaio passou a ser parte imprescindível do Mais Você. Chegou até, em algumas ocasiões, a apresentar o programa sem a presença de Ana Maria Braga.