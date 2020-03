Uma noite especial para quem gosta da boa música brasileira feita no Nordeste. O Palácio das Artes recebe, no dia 14 de março, o encontro entre o Quinteto Violado e a banda de Pau e Corda na turnê Na Estrada.

O espetáculo vai apresentar o que há de melhor no repertório dos dois grupos e do estado nordestino, por isso, músicas de compositores como Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Zé Dantas, Geraldo Vandré e, é claro, o repertório autoral das bandas, não vão faltar.

As escolhas foram feitas pelo diretor musical da Turnê Nacional, Dudu Alves - tecladista do Quinteto Violado -, em parceria com Sérgio Andrade - líder e fundador da Banda de Pau e Corda.

No repertório, os maiores sucessos dessa travessia, como: Asa Branca considerada por Luiz Gonzaga a melhor versão da sua música; Areia, Vivencia, Cavalo Marinho, Flor D’Agua, Vaquejada, Lampião, Acuã, Canção da Despedida, Crendice, Pra não dizer que não falei das Flores e muitas outras.

Quinteto Violado

Surgido em Pernambuco no momento pós-tropicalista, em 1971, o Quinteto focou seu trabalho na música regional, valorizando a cultura brasileira através de trabalhos de pesquisa e experiências pessoais de seus integrantes.

Sua identidade sonora conquista cada vez mais admiradores pelo Brasil e o mundo. O estilo “free nordestin” se caracteriza pelos arranjos com a identidade nordestina e a influência da música do mundo, resultando em um som orgânico, com personalidade local, mas, quando projetada, tem referências que independem de nacionalidade.

É um som universal com fortes influências nordestinas e cosmopolitas na sua harmonia. Algumas poesias ou letras são dos próprios integrantes, mas a maioria é leitura do cancioneiro popular que recebe roupagem nova com arranjos transformadores. As músicas têm um toque de contemporaneidade e improvisos típicos do jazz, passeando do erudito ao mais popular dos estilos.

Banda de Pau e Corda

Grupo musical brasileiro formado no Recife em dezembro 1972 com a proposta de valorizar os ritmos nordestinos, misturando música e poesia. Em dezembro de 2006 a Banda viajou até a Argélia onde se apresentou no Congresso Mundial dos Povos e Culturas dos Desertos, em Argel, como representante do Brasil no evento. Em 2008 representou o Brasil no Festival da Lusofonia, em Macau. Apesar de ter reduzido suas atividades ao nível local nos últimos anos, a Banda de Pau e Corda nunca parou, sendo presença constante nos carnavais e festas de São João em Pernambuco.

Com um ano de atraso, comemorou em julho de 2018 os seus 45 anos, com show realizado no Cine Theatro Brasil Vallourec, em Belo Horizonte, que foi registrado e transformado num CD ao vivo, o primeiro do grupo, lançado em maio de 2019.

Os ingressos estão à venda pelo site do Ingresso Rápido a partir de R$120 reais (inteira) e R$60 (meia entrada).