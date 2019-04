Após dois anos longe das terras mineiras, banda pernambucana expoente do movimento Manguebeat se apresenta em uma das mais tradicionais festas da capital, a Conexão, ao lado do grupo Swing Safado e do DJ Guto Borges.



Formada em 1984, Mundo Livre S/A retorna à capital no próximo 10 de maio para show no Mercado Distrital do Cruzeiro. Ao longo de seus 35 anos de trajetória e ao lado de nomes como Chico Science & Nação Zumbi, elevou os patamares do cenário musical recifense com a mistura bem bolada entre samba, rock, funk americano e maracatu.



Ingressos já à venda no Sympla e podem ser adquiridos a partir de R$20.