Amanhã e domingo, o Boogarins estará em Belo Horizonte para uma dobradinha de shows que faz parte da turnê de “Sombrou Dúvida”, quarto disco de estúdio da banda de indie rock psicodélico... Opa! Corta!



Tudo estava indo bem nessa sentença até aparecer a palavra “psicodélico”, termo constantemente utilizado para rotular o grupo de Goiânia, mas que limita o conteúdo que permeia as dez faixas do mais recente álbum. Quem atesta é o baterista Ynaiã Benthroldo ao HOJE EM DIA.



“O ‘Sombrou Dúvida’ transita por vários estilos. Tem pop, rock clássico, guarânia, viola, coisas que beiram um regionalismo”, diz Benthroldo, integrante do Boogarins desde a turnê de “Manual, ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos” (2015), segundo trabalho do grupo, indicado ao Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa.



Completado por Dinho Almeida (vocal e guitarra), Benke Ferraz (guitarra) e Raphael Vaz (baixo e sintetizadores), o quarteto faria apenas um show na capital, amanhã. Mas em função da grande procura por ingressos – os bilhetes para esse dia estão esgotados –, a banda confirmou mais uma data, no domingo. A abertura fica a cargo de, respectivamente, Dedé Santaklaus e Cães da Madeira.

Belo Horizonte, aliás, tem um significado especial para o baterista, natural de Cuiabá-MT.



“Vou muito a BH e a Minas desde criança, porque minha mãe é mineira, de São Domingos do Prata. Tenho familiares no Estado. E morei um tempo aí em BH. É uma cidade-referência nas artes e com planos de execução cultural muito interessantes”, comenta.



Repercussão

Gravado no estúdio Space Atx, em Austin, Texas (EUA), “Sombrou Dúvida” chegou às plataformas digitais em 10 de maio deste ano. [/TEXTO]“Temos recebido um feedback positivo nas redes sociais e das pessoas que têm ido aos shows. Com relação à turnê, teremos shows no Brasil até o fim de junho. Depois vamos à Europa, voltamos para o Brasil, iremos para EUA e retornamos ao Brasil novamente”, destaca.



Futuro

Se mantiver a tradição de confeccionar um disco a cada dois anos, o Boogarins dará à luz o quinto rebento em 2021. “Começamos a gravar algumas coisas nos EUA já. Mas o momento é de aproveitar o novo disco”, finaliza. <CF36>(Confira a matéria completa em hojeemdia.com.br)



SERVIÇO

Boogarins n’A Autêntica

Rua Alagoas, 1.172, Savassi, sábado (8), às 22h, e domingo (9), às 18h. Ingressos para domingo a partir de R$ 40