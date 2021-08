A banda belo-horizontina Caóttica lançou o videoclipe para a música "Won't Let It Go" em seu canal no YouTube. O single também está disponibilizado nas plataformas digitais.

Filmado em junho deste ano, na capital mineira, o clipe foi produzido por Bruno Bavose, da ViDjoW Produções. Já a música, de autoria do vocalista Léo Turbo, foi produzida por André Mendonça, entre janeiro e março, no Estúdio Hertz.

Com uma veia nu metal e pitadas de hard rock moderno, o grupo rotula seu som como new "old" metal.

A Caóttica é formada por Léo Turbo, Diorge Lucas (baixo), Tiago Vitek (bateria) e André Mendonça (guitarra).