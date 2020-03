Uma das mais tradicionais bandas do cenário mineiro de rock/metal, o Concreto encerrou as atividades. O anúncio foi feito por meio de um comunicado nas redes sociais do grupo, nesta terça-feira (3). O quarteto ainda fará um show de despedida em Belo Horizonte, em data a ser marcada em breve.

Com 25 anos de carreira, o Concreto lançou quatro discos, 3 EPs e vários outros produtos fonográficos e audiovisuais, e fez turnês por vários cantos do país e por Europa e Estados Unidos.

Um dos pontos altos da história recente do grupo foi o EP "Lama" (2018), que contou com a participação do baterista Vinny Appice, famoso pelo trabalho desempenhado no Black Sabbath e no Heaven and Hell.

Neste ano, o Concreto estava promovendo o DVD "A Calma da Alma Acústico".

Confira o comunicado oficial abaixo:

Nação Roqueira, chegamos ao fim da viagem! Fica o sentimento de dever cumprido e a felicidade com tudo que a música e a estrada nos proporcionaram. Momentos únicos que ficarão em nossas memórias para sempre! O sentimento é uma mistura de “Alegria e Dor”. Alegria por esse sonho que vivemos por tanto tempo e dor por saber que tudo tem um fim.

Após mais de 25 anos de carreira, 4 álbuns lançados, 3 EP’s, 2 DVD’s, 1 Picture Disc, participação em várias coletâneas, centenas de shows por todo o país, além de Europa e EUA, nós do Concreto só temos que agradecer a todo o carinho que recebemos durante todo esse tempo. Estamos felizes e continuamos amigos, uma família, como sempre fomos.

Os últimos anos foram muito intensos! Turnês no exterior, várias apresentações alucinantes pelo Brasil, culminando nos shows e no disco gravado com o nosso ídolo e batera do Black Sabbath, Vinny Appice. Também temos um orgulho enorme do nosso último trabalho, o “Acústico A Calma da Alma’. Com isso o Concreto chegou a um patamar na carreira que jamais sonhamos!

A partir de agora iremos nos dedicar a outros projetos musicais e pessoais, mas nunca nos esqueceremos dos nossos fãs e amigos. Foi uma jornada incrível! Começamos ainda crianças lá em João Monlevade/MG em 1985 (afinal após o primeiro Rock in Rio todo mundo queria ter uma banda!), primeiro com o nome Sociedade Anônima, depois Concreto Oco e em novembro de 1993 finalmente Concreto!

Em breve faremos um show em BH para nos despedirmos de todos em grande estilo! Esse show será de uma emoção indescritível! Já estamos o preparando com muito carinho e a data será divulgada em breve. Os demais shows já agendados, como o A Calma da Alma Acústico no Camping Rock 2020, estão confirmados e acontecerão normalmente.

Obrigado a todos, de todo o coração!

Um agradecimento mais que especial a nossa dedicada equipe (roadies, operadores, iluminadores,etc) e a nossas famílias, sem os quais nada seríamos!

Viva a arte!

Viva a música mineira!

Vida eterna ao rock!!

Marcelo, Túlio, Adriano e Teddy.