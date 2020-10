Considerada a primeira banda brasileira de blues formada exclusivamente por mulheres, as Ablusadas lançaram nesta sexta-feira (30) seu novo single e videoclipe. Em "Batom Vermelho", o grupo mineiro evidencia o empoderamento feminino. (Confira abaixo)

De acordo com a banda, toda a atmosfera do clipe foi "criada para reforçar essa mensagem”. “Já passou da hora de romper paradigmas e ressaltar a beleza, a força, a diversidade, a união, o poder e a voz da mulher. E vários elementos do registro audiovisual chegam para reforçar essa mensagem", disse em comunicado.

Aliás, como o grupo ressalta, existe toda uma simbologia do "usar um batom vermelho", algo evidente na letra e no vídeo.

“Batom Vermelho”, o clipe, é uma produção independente em parceria com a produtora Música aos Montes, estúdio que conseguiu produzir a desafiadora banda com oito integrantes e manter o protagonismo de todas as musicistas.

A nova formação das Ablusadas conta com Roberta Magalhães (vocalista), Débora Coimbra (backing vocal e contrabaixista), Thaís Mussolini (pianista), Bruna Vilela (guitarrista), Mariane Guimarães (trombonista), Julliete Nurimba (saxofonista/alto), Cláudia Sampaio (saxofonista/tenor) e Bê Moura (baterista).