A banda mineira de rock Superama lança nesta sexta-feira (20) o single “Mr. Wise”. Trata-se da primeira de uma série de oito músicas que o grupo vai soltar nas plataformas digitais. Essas faixas juntas constituem o debute do grupo e foram parcialmente gravadas no estúdio Ilha do Corvo, por Léo Marques, e finalizadas pelo guitarrista Clayton Vilaça em seu estúdio durante o período da pandemia.

Além de Clayton, o Superama tem em seu line-up o vocalista Eduardo Melo, o guitarrista Carlos Braga, o baixista Eduardo Soares e o baterista João Paulo Vale.

As letras, compostas em inglês por Melo, falam sobre relacionamentos, autoimagem e vicissitudes da vida adulta. Já o instrumental é influenciado por bandas como The Cure, The Smiths e The Jesus and Mary Chain, além de indie rock e brit pop dos anos 90.