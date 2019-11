A banda mineira Lagum, que transita entre o reggae e o pop rock, é a atração confirmada para abrir os shows da turnê do cantor Shawn Mendes no Brasil. Ele se apresenta nos dias 29 e 30 de novembro em São Paulo, e 3 de dezembro no Rio de Janeiro.

Pelo Instagram, os integrantes da banda comemoraram o convite, dizendo que é a primeira vez que tocarão em estádios e também a primeira vez abrindo o show de um artista internacional. Eles ainda mandaram um recado para o cantor canadense dizendo que o esperam no Brasil "com melões e pães de queijo".

Em São Paulo, os shows acontecem no Allianz Park, e ainda há ingressos disponíveis. Já no Rio, a apresentação acontece no Jeunesse Arena e os ingressos estão esgotados.

