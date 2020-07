Aquele rock visceral protagonizado pelos paulistas do Índigos voltará a dar as caras em agosto, com o lançamento de seu terceiro disco, intitulado “Sinapse”. Um álbum que reúne uma série de reflexões em seu conteúdo lírico, como se faz notório no single “Medo”, que antecede o próximo trabalho.

“Essa é uma valsa com tom intimista e, ao mesmo tempo, muita atitude. Falar sobre medo, naturalmente, requer momentos de extrema tensão e angústia. Mas, não é só. Confrontamos essas sensações com toques de calma e libertação. Acreditamos nessa narrativa de que, apesar do medo, é preciso sempre seguir em frente, transcender e ir além”, explica a banda, por meio de nota.

Formado por Marcelo Escobar (voz e baixo), Beto Gebhard (voz, violão e guitarra) e Alberto Whyte (baterista), o grupo conta com a participação especial de André Oliveira, da Banda Eddie e que colabora com linhas de piano no single.

"Tivemos que nos reinventar para produzir tudo dentro das limitações da quarentena e seguindo todos os protocolos necessários. Inclusive, com gravações realizadas em nosso próprio estúdio”, prossegue a banda.