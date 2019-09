“Por ser um tributo oficial, tem um peso maior, mas você estar ali com a chancela dos caras que tocaram com ele (Freddie Mercury) é muito melhor”, celebra Alírio Netto. Único brasileiro no The Queen Extravaganza, o artista foi escolhido pelos remanescentes da famosa banda inglesa – o baterista Roger Taylor e o guitarrista Brian May, criadores da homenagem, aliás – para assumir o posto no grupo, que viaja o mundo tocando as icôni-cas canções do quarteto.



Na apresentação, os músicos executam também algumas canções “lado b”. “Estamos fazendo a turnê dos ‘Greatest Hits’, mas eles (Roger Taylor e Brian May) sempre nos dão muita liberdade para escolhermos as canções. Às vezes, chegamos a tocar músicas que eles nunca tocaram ao vivo”, conta o brasileiro.



“Dentro da família Queen, eles nos deixam sobreviver com as nossas próprias pernas. Temos a liberdade de fazer o que faz mais sentido para a banda”, reforça.



No grupo desde 2018, quando chamou a atenção de Taylor e May ao interpretar Freddie Mercury no espetáculo “We Will Rock”, Netto garante uma apresentação emocionante. “Conseguimos fazer um repertório para todo fã do Queen, seja os que conhecem mais os hits ou os que conhecem a banda mais a fundo”.



Impacto

Com a banda ainda mais forte após o sucesso do filme “Bohemian Rhapsody”, lançado em novembro do ano passado, Netto espera um público ainda mais diverso. “Sempre senti uma diferença de idade muito grande entre as pessoas que iam aos shows, mesmo antes do filme. Mas agora o interesse da geração mais nova aumentou e isso é importante para eles, porque estão um pouco perdidos e talvez a música do Queen seja importante para que eles se conectem com coisas mais genuínas e mais humanas”, acredita.



Serviço

