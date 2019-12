O grupo Tuatha de Danann preparou uma última surpresa para seus fãs em 2019. Nessa quinta-feira (26), a banda de Varginha, famosa por aliar elementos de música celta com heavy metal, disponibilizou um lyric video para “Conjura”, música que tem como tema a Inconfidência Mineira. (Confira abaixo)

Trata-se da quinta faixa do EP “The Tribes of Witching Souls”, lançado neste ano e que deu fim a um hiato de quatro anos desde o último álbum de estúdio, “Dawn of a New Sun” (2015).

Além de “Conjura” também ganharam lyric videos as faixas “The Tribes of Witching Souls” e “Your Wall Shall Fall” em 2019. Todas elas fazem parte do mais recente EP, assim como “Turn”, que recebeu um videoclipe.

Nascido há 25 anos, o Tuatha de Danann está preparando um disco com músicas tradicionais irlandesas, com lançamento previsto para 2020.