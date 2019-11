Os belo-horizontinos que estão quase alcançando ou já passaram dos 40 têm ainda frescos na memória os festivais de rock e pop que agitavam milhares de jovens no fim dos anos 90, começo dos 2000. Fazer com que o público reviva esses bons momentos é uma das pretensões dos organizadores do Prime Rock Festival, que acontece neste sábado (23), na Esplanada do Mineirão.

"Reunir amigos artistas que nunca se encontram, em palcos extraordinários, para resgatar a energia e o astral da época de ouro do rock nacional. Esse é o Prime, que fez uma estreia épica em 2018", resume Mac Lovio Solek, fundador do festival.

O evento, que já passou pelo Sul e Nordeste, desembarca na cidade com line-up recheado de bandas clássicas do rock nacional. Jota Quest, Nando Reis, Blitz, Paralamas do Sucesso e Humberto Gessinger.

Além da Legião Urbana, com a nova formação. Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá, com o ator e cantor André Frateschi nos vocais. Ainda, a banda Sideral Tropical Blues, de Wilson Sideral.

"O público que gosta de rock nacional tem se sentido carente e um evento com a ideia de reunir só os clássicos precisa fazer parte do calendário dos grandes festivais do país. O público de rock hoje no Brasil tem tido poucas oportunidades de estar em eventos consistentes, com artistas de rock que a pessoa fique claramente identificada com isso", comenta Nando Reis, que participou da edição 2018.

Quem estiver por lá poderá conferir mais que os hits que seguem na ponta da língua, há a promessa de jams sessions (quando músicos de bandas diferentes cantam juntos).

SERVIÇO:

Prime Rock Festival

Data: 23 de novembro

Abertura dos portões: 12h / Início dos shows: 14h

Local: Esplanada do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José)

Censura: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 160 (meia-entrada), disponíveis no Sympla