A imagem, intitulada "Game Changer", que o artista de rua Banksy enviou ao Hospital da Universidade de Southampton, no Sul da Inglaterra, percorreu as redes sociais - chegando aos 10 assuntos mais comentados do dia em todo mundo no Twitter - nesta quinta-feira (7). Bansky é o pseudônimo de um pintor de grafite britânico que usa de sátira e humor negro em trabalho com estêncil, principalmente.

No desenho, um garoto brinca com uma enfermeira super-heroína (que tem o braço estendido para frente como o Super-Homem). Ao lado, uma lixeira com bonecos de Batman e Homem-Aranha. "Tenho muito orgulho de revelar esta obra de arte incrível, criada por Banksy, como um agradecimento a todos que trabalham com e para o NHS e o nosso hospital. Um pano de fundo inspirador para parar e refletir nesta época sem igual”, disse a executiva-chefe da unidade de saúde, Paula Head.

Junto da obra, o artista encaminhou um bilhete com os dizeres: "Obrigado por tudo que você está fazendo. Espero que isso ilumine um pouco o local, mesmo que seja apenas em preto e branco".

A peça será exibida em público, e então leiloada para arrecadar dinheiro para instituições de caridade do NHS, confirmou uma porta-voz de Banksy, de acordo com a rede jornalística BBC.