Você sabe o que têm em comum os filmes “Mundo Iapi”, “Bar do Caixote” e “Minas do Grafitti”? Todos eles retratam pedacinhos de Belo Horizonte, só que de formas e perspectivas particulares e peculiares. Os três curtas podem ser vistos na mostra “Horizontes Periféricos”, a partir desta quarta-feira (15), às 20h, pelo canal do YouTube da Fundação Municipal de Cultura.

As obras fazem parte da programação do Circuito Em Casa e ficarão em cartaz até 22 deste mês.

“Mundo Iapi”, “Bar do Caixote” e “Minas do Grafitti” têm como temas, respectivamente, a arquitetura nas formas do Conjunto Iapi, do bairro São Cristóvão, a gastronomia e a boemia presentes no Bar do Caixote, no São Geraldo, e o grafite em muros e prédios com traços de mulheres artistas da capital mineira.

Para saber mais informações sobre a mostra “Horizontes Periféricos” e outras atrações da semana do Circuito Em Casa, acesse o site da Fundação Municipal de Cultura.