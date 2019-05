A Mattel renovou mais uma vez o seu catálogo de produtos e já está disponível nas lojas brasileiras a Barbie Toy Story 4. Com cabelo amarrado, a boneca veste um macacão azul de ginástica, cinto, polainas e tênis rosa.



Esta é a terceira vez que Barbie figura entre a linha de brinquedos da franquia da Disney Pixar. A novidade não veio ao acaso: Toy Story 4 chega aos cinemas do Brasil em 20 de junho deste ano, nove anos depois de Toy Story 3. No novo filme, Buzz, Woody e sua turma viajam de carro com a nova dona deles, Bonnie, e conhecem Forky, um brinquedo que quer fugir.

Assista ao trailer:



