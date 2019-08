O baterista do Foo Fighters afirmou que a banda deve lançar um novo álbum em 2020. "Pelo que ouvi do nosso líder Dave Grohl, ele tem muitas demos que trabalhou e acho que vamos começar quando esta turnê terminar. Acho que daqui a pouco vamos começar o processo de trabalhar nas canções juntos", afirmou Taylor Hawkins durante entrevista à Rádio Sounds TV.



Sem dar mais detalhes sobre o novo disco, Hawkins disse que os fãs do Foo Fighters podem esperar algo para 2020. "É um longo processo, nós fazemos muitas demos mas acho que vamos ter, eu espero, acho que vamos ter um novo álbum no ano que vem. Devemos ter", afirmou.



O disco Concrete and Gold, o último da banda, foi lançado em 2017.