Imagine você, papai, beatlemaníaco, comemorar o Dia dos Pais ao lado dos filhos curtindo versões revisitadas e ‘infantis’ de “All My Loving” e “Yellow Submarine”, entre outros clássicos de Lennon, McCartney, Harrison e Starr? Esta é a proposta do Beatles Para Crianças, que transmitirá a live “Fique em Casa com Beatles para Crianças”, neste domingo (9), às 16h, no Instagram e no Facebook do Diversão em Cena e no canal no YouTube da Fundação ArcelorMittal.

Criada em 2014 pelos educadores Fabio Freire e Gabriel Manetti, a banda se utiliza de instrumentos como ukulele, bandolim, washboard e kazoo em suas apresentações e tem como propósito valorizar a musicalização, a iniciação ao rock, a língua inglesa e a referência do universo dos Beatles e suas canções.

Serão incluídas outras atividades, além das músicas. "Vamos apresentar instrumentos musicais inacreditáveis e também propor atividades rápidas e simples para se construir instrumentos em casa, com os materiais disponíveis, além de desafios e muitas brincadeiras. Uma tarde divertida para toda a família”, conta Freire.

A live tem a curadoria e produção da Lima Produções (BH/SP), com patrocínio da ArcelorMittal, e é viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

De acordo com o curador Marcelo Carrusca, foi preciso adaptar o show para o formato on-line, mas que isso não vai diminuir a força do espetáculo. “Para conduzir os pequenos a uma viagem musical pelas canções dos Beatles, a live foi costurada por histórias de outros trabalhos conhecidos da dupla, contadas de forma lúdica e divertida”.

Além dos espetáculos, o Beatles para Crianças possui dois álbuns gravados: “Beatles Para Crianças” (2016) e “Beatles Para Crianças 2: A Bagunça Continua” (2018).