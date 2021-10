Neste domingo (10), às 11h, na Sala Minas Gerais, a Filarmônica de Minas Gerais homenageia Beethoven na apresentação da série “Concertos para a Juventude”.

No repertório, cinco obras do gênio alemão nascido em Bonn: Abertura do balé As Criaturas de Prometeu; Marcha Zapfenstreich; Romance nº 1 em Sol maior, com solo do violinista Luka Milanovic, músico da Orquestra; Sinfonia nº 5 em dó menor: Allegro con brio e a Sinfonia nº 7 em Lá maior: Allegro con brio.

A condução é de José Soares, regente assistente da Orquestra que, no último dia 3 de outubro, foi vencedor do 19º Concurso Internacional de Regência de Tóquio, edição 2021 (Tokyo International Music Competition for Conducting), recebendo também o prêmio do público. Os concertos para a Juventude são realizados aos domingos e são gratuitos.

O público poderá assistir ao concerto presencialmente, na Sala Minas Gerais. A distribuição de ingressos será feita na sexta (8), a partir do meio-dia, exclusivamente pela internet, no site da Filarmônica, limitada a 2 ingressos por pessoa. Não haverá distribuição de ingressos no momento do concerto.

Em decorrência do novo decreto da Prefeitura de Belo Horizonte, publicado no dia 17/09, com orientações sobre a prevenção da Covid-19 em casas de espetáculo, a Sala Minas Gerais passa a trabalhar com ocupação de 50% da sua capacidade, podendo receber até 749 pessoas em suas apresentações. A capacidade total da Sala é de 1.493 lugares.