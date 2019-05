Representantes das agremiações juninas interessadas em participar do Arraial de Belo Horizonte deste ano devem se inscrever na Comissão Junina 2019, na Belotur, no dia 30 deste mês, com os documentos necessários. As quadrilhas ocorrerão nos dias 28, 29 e 30 de junho e 6 e 7 de julho.

O regulamento com todas as informações sobre o concurso foi publicado no último sábado (18) e pode ser lido aqui.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, os quatro primeiros colocados do Grupo Especial vão levar prêmios de R$ 14 mil, R$ 12 mil, R$ 10 mil e R$ 8 mil. Já o Grupo de Acesso terá cinco premiados, com valores de R$ 12 mil, R$ 10 mil, R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 5 mil.

Grupos

As quadrilhas do Grupo de Acesso se apresentam na Praça da Estação entre os dias 28 e 30 de junho. Já as Quadrilhas do Grupo Especial entram em cena, também na Praça da Estação, nos dias 6 e 7 de julho.

O Grupo Especial será formado por até 14 quadrilhas e o Grupo de Acesso, por até 27 quadrilhas. Segundo a Belotur, assim como nas outras edições do concurso, os quatro primeiros colocados do Grupo de Acesso do ano anterior passam a compor o Grupo Especial e os quatro pior classificados neste último passam a compor o Grupo de Acesso.

A inscrição de novas quadrilhas ou de agremiações que não tenham participado em 2018 será feita somente no Grupo de Acesso.

Para avaliar a apresentação das quadrilhas, os jurados levarão em conta os seguintes quesitos: conjunto, coreografia, caracterização, marcador e casal de noivos. A apuração do Grupo de Acesso será realizada no dia 2 de julho e a do Grupo Especial no dia 9 de julho. Ambas serão realizadas no Coreto do Parque Municipal, às 14h.

Serviço

Inscrição - Concurso Municipal de Quadrilhas

Local: Comissão Junina 2019, na sede da Belotur, rua da Bahia, 888, 2° andar

Data: 30 de maio de 2019, das 19h às 22h, com a documentação necessária para a inscrição.