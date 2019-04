Uma das maiores redes de sorveterias do mundo, o Ben & Jerry's costuma celebrar seu aniversário com a distribuição de sorvetes de forma gratuita em todas as suas mais de 500 lojas espalhadas pelo mundo. Realizado nesta terça-feira (9) o Free Cone Day acontece na rede desde 1979 e também será celebrado em Belo Horizonte, na loja do BH Shopping. A distribuição acontece das 12h às 20h.

Todos os clientes poderão ainda escolher o sabor da bola de sorvete gratuita. Porém, a própria rede já avisa que os beneficiados terão de ter paciência para enfrentar fila. O Free Cone Day costuma atrair muitos clientes em todos os cantos do mundo. Veja as regras divulgadas pela rede de sorveterias para a distribuição de sorvetes:

• Tomar decisões difíceis: cada ida ao balcão dá direito a uma bola de sorvete à sua escolha.

• Repetir os mesmos erros/acertos: você pode entrar na fila pra pegar sorvete quantas vezes quiser, desde que seja 1 bola por vez e esteja no horário do evento.

• Fique de olho no relógio: a distribuição de sorvetes será feita até as 20h. Mas atenção: quando tem sorvete grátis sempre tem fila. Por isso, chegue cedo pra garantir seu sorvete. Ah, a fila pode ser encerrada antes do fim do evento (20h), caso a previsão de atendimento ultrapasse esse horário.

• Prioridades, né mores: segundo a Lei n. 10.048, de 8.11.2000, pessoas portadoras de deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei, e direito a 01 acompanhante de qualquer condição na fila preferencial do evento.

• Respeita as mina, os mano, as mona, todo mundo: não fure a fila comum nem a preferencial. E trate bem os coleguinhas, por favor!"