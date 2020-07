Por determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a cidade de Betim adere, a partir desta quinta-feira (16), ao programa "Minas Consciente", com protocolos do governo estadual para o enfrentamento da pandemia de coronavírus.

Com isso, o município passa a seguir as normas para a região Central de Minas Gerais, atualmene na "onda verde", que é a mais restritiva. Além das atividades essenciais, igrejas e templos religiosos estão autorizados a funcionar.

"Perdemos a autonomia e estamos subordinados, a partir deste momento, a um acordo com o próprio Estado", afirmou o prefeito de Betim, Vittorio Medioli. A decisão atende a uma detrerminação do TJMG, que deferiu pedido do Ministério Público de Minas Gerais para que todas as cidades mineiras adotassem o modelo estadual.

Para o chefe do Executivo, as medidas são muito restritiivas, já que Betim vinha adotando um modelo de alternância e flexiblização dos serviços não essenciais, em que podiam funcionar, de maneira alternada, shopping-centers, academias e salões de beleza, entre outros.

"Betim tem uma boa retaguarda, ainda não preenchida, de leitos e equipamentos hospitalares, mas lei não se discute; se cumpre", disse Medioli, que não desistiu do modelo anteriormente adotado.

Ele disse que vai encaminhar ao governo do Estado uma proposta alternativa. "Até segunda-feira, protocolaremos a proposta para retornar ao sistema que estamos adotando, com o comércio não-essencial mantido aberto de maneira alternativa, (funcionando) dois ou três dias por semana", destaca.